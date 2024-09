Principal competição de atletismo do mundo, a Diamond League anunciou nesta quarta-feira (18) uma elevação nos valores que paga aos atletas. E, na temporada 2025, as cifras vão bater recorde, alcançando um total de US$ 9,2 milhões, cerca de R$ 50,5 milhões. A World Athletics, a federação internacional de atletismo, estima que o valor final para atletas do primeiro nível possa alcançar US$ 18 milhões (quase R$ 100 milhões).