Após conquistar sua segunda medalha de bronze olímpica em Paris, o brasileiro Alison dos Santos sagrou-se bicampeão da Diamond League, a principal competição do circuito mundial de atletismo. Na final disputada neste sábado (14), em Bruxelas, na Bélgica, Piu venceu os 400m com barreiras com o tempo de 47seg93 e repetiu o título de 2022.