Lanterna do Brasileirão, Sport demite técnico português Pepa após derrota para o Fluminense

O técnico Pepa não resistiu à derrota do Sport para o Fluminense, na noite deste sábado, e foi demitido pela direção do clube pernambucano. O time do Recife ocupa a última colocação da tabela do Brasileirão, com apenas dois pontos. No Rio, perdeu por 2 a 1, com direito a um gol nos acréscimos.