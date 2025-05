Em rodada de duelos gaúchos, São José e São Luiz conquistam as primeiras vitórias na Série D

A equipe de Porto Alegre venceu o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas por 3 a 1 , com gols marcados por Giovane Gomez, duas vezes, e Renê. Em rebote de cobrança de pênalti, Luiz Henrique descontou para o Xavante.

O resultado levou a equipe do Passo D'Areia para a quarta colocação do Grupo H, com cinco pontos.