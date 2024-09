O Corinthians venceu e convenceu. Depois de ganhar o confronto de ida, o time alvinegro atropelou o Fortaleza, levando a melhor por 3 a 0 nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena, com direito a assistência do holandês Memphis Depay. O resultado coloca a equipe do Parque São Jorge na semifinal da Copa Sul-Americana, aguardando por Racing ou Athletico-PR, e dá moral para o clássico com o São Paulo.