Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o técnico Martín Varini não resistiu aos maus resultados e acabou demitido do comando do Athletico-PR, nesta segunda-feira (23) à noite. A saída do uruguaio acontece três dias antes da decisão do time paranaense contra o Racing-ARG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que 2024 é o ano do centenário do time paranaense.