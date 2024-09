A Chapecoense acabou com uma série de dez tropeços consecutivos na Série B, ao derrotar a Ponte Preta, por 2 a 0, nesta segunda-feira (9), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 25ª rodada. Esta foi também a primeira vitória do técnico Gilmar Dal Pozzo desde quando retornou ao time catarinense.