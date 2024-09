O Ceará venceu o Operário pelo placar de 2 a 1, em partida realizada neste domingo, na Arena Castelão, válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aylon e Erick Pulga marcaram os gols da vitória. O visitante diminuiu com Daniel. Com muitos expulsos na reta final, o jogo ganhou maior emoção nos últimos minutos.