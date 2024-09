O Ituano conseguiu uma importante vitória no duelo paulista deste sábado (7), para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente. Atuando em casa pela 25ª rodada, venceu por 3 a 2 o Mirassol, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O duelo foi bastante eletrizante no segundo tempo, com três gols em menos de cinco minutos.