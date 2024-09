Na estreia do técnico Pepa, o primeiro europeu a comandar o clube, o Sport se aproximou ainda mais do G-4 - zona de acesso - ao vencer o Avaí, por 2 a 0, neste sábado (7), na Ressacada, pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo também marcou o reencontro do atacante Vagner Love com o clube rubro-negro, que acabou levando a melhor.