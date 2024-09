O Coritiba fracassou na tentativa de dar prova importante que pode sonhar com o acesso até a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. No começo da noite deste domingo, pela 25ª rodada, recebeu o Novorizontino, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), foi melhor em boa parte da partida e ficou duas vezes em vantagem. No entanto, o placar terminou empatado por 2 a 2 com os paulistas, de volta à liderança.