A brasileira Vitória Miranda, 17 anos, sagrou-se vice-campeã de simples e duplas da chave juvenil do tênis em cadeira de rodas do US Open. Nesta sexta-feira, a número 1 do ranking mundial da categoria acabou esbarrando na japonesa Yuma Takamuro, que levou os dois títulos, sendo que nas duplas jogou com a compatriota Rio Okano.