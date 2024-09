O Brasil sofreu sua segunda derrota na fase de grupos da Copa Davis e se complicou na busca pela vaga no mata-mata da competição. Nesta quinta-feira (11), João Fonseca faturou sua primeira vitória no torneio, mas Thiago Monteiro e as duplas foram superados pela equipe da Holanda por 2 a 1 na série melhor de três jogos, em Bolonha, na Itália.