O Brasil estreou com derrota em sua primeira participação na fase de grupos da Copa Davis nesta quarta-feira (11). Thiago Monteiro e João Fonseca foram superados pelos italianos, nas partidas de simples, na quadra dura de Bolonha, enquanto Rafael Matos e Marcelo Melo venceram nas duplas. Apesar da derrota, o time nacional segue com chances de avançar ao mata-mata da competição que é considerada a Copa do Mundo do tênis.