O italiano Enea Bastianini conseguiu uma ultrapassagem na última volta sobre o Jorge Martín para vencer a Etapa de Emilia-Romagna de MotoGP neste domingo (21). Os 82.024 torcedores no circuito italiano de Misano testemunharam uma festa local, com um piloto da casa conquistando a 100ª vitória da Ducati, equipe do país, na principal categoria do motociclismo. O espanhol Marc Marquez completou o pódio.