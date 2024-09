O Atlético-MG sabe que a vantagem de 1 a 0 conquistada no MorumBis, diante do São Paulo, não é suficiente para entrar em campo tranquilo no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, daqui uma semana. Ciente que precisa repetir a boa atuação, o clube trabalha forte para deixar o gramado da Arena MRV em ordem para a decisão do dia 12.