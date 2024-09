O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira para falar da preparação do Real Madrid visando o duelo com o Stuttgart, pela Liga dos Campeões, e aproveitou a oportunidade para sair em defesa do atacante Vinícius Junior. No sábado, o jogador fez o gesto de silêncio para a torcida da Real Sociedad após balançar as redes na casa do adversário, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.