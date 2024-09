Com as atenções voltadas exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, disse depois da goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, neste domingo, no Allianz Parque, que é preciso pensar jogo a jogo e citou a animação Divertida Mente 2 na busca pelo tricampeonato seguido.