O dia foi repleto de favoritos em quadra na segunda rodada do US Open e com desempenhos e sentimentos distintos. Enquanto o alemão Alexander Zverev (cabeça 4) ganhou em sets diretos, o russo Andrey Rublev (6º), algoz do brasileiro Thiago Wild, teve de lutar muito para evitar a queda, avançando em grande virada após cinco sets.