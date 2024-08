Em repouso Notícia

Tite tem alta após passar mal na altitude, mas não dirige o Flamengo contra o Bragantino

Matheus Bachi, filho do treinador e auxiliar técnico, será o comandante do clube carioca na rodada do Brasileirão

24/08/2024 - 14h45min Atualizada em 24/08/2024 - 16h32min