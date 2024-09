O Lille se classificou para a Liga dos Campeões, apesar da derrota nesta quarta-feira (28) por 2 a 1 diante do Slavia Praga, na República Tcheca, depois de ter vencido o jogo de ida do playoff de acesso por 2 a 0, e se tornou o quarto clube francês a garantir vaga no principal torneio de clubes do futebol europeu.