EUA e China terminaram os Jogos Olímpicos de Paris-2024 empatados no número de ouros (40 para cada). É a primeira vez desde Atenas-1896 - quando se deu início à era moderna dos Jogos - que as nações que lideram o quadro de medalhas ficam igualadas no critério. No último dia em Paris-2024, a delegação americana garantiu dois ouros e superaram os rivais chineses.