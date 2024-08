Doping de Sinner sem punição gera revolta no mundo do tênis: 'Ridículo'

Mesmo após testar positivo duas vezes para a substância clostebol, proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada), o tenista italiano Jannik Sinner foi absolvido de uma punição mais grave e a decisão gerou revolta de outros atletas da modalidade. Segundo a Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia), o número um do mundo perderá pontos no ranking da ATP e também o dinheiro da premiação conquistada na competição onde esteve supostamente dopado, o Masters 1000 de Indian Wells.