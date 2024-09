O sérvio Novak Djokovic deu mais um passo na busca pelo quinto título do US Open ao superar seu compatriota Laslo Djere (109º do ranking) na madrugada desta quinta-feira (29). Ele venceu os dois primeiros sets com um duplo 6/4 e liderava a terceira parcial em 2 games a 0 quando o rival se retirou da quadra por causa de uma lesão abdominal. O confronto teve 2h16min de duração.