Seis vezes medalhista olímpico, o nadador britânico Adam Peaty desabafou em uma entrevista e detonou as condições impostas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na Vila Olímpica. O atleta afirmou que a alimentação do refeitório está longe da ideal e revelou que atletas chegaram a encontrar "minhocas" no peixes que foram servidos no local.