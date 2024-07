Engrenando sob o comando do técnico Thiago Carpini, o Vitória fez o dever de casa neste domingo (7), ao vencer o Criciúma por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano se reabilitou após duas derrotas seguidas, e, de quebra, abriu distância da zona de rebaixamento.