Em um jogo com emoção até o último minuto, o Uruguai derrotou o Canadá nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo normal e conquistou o terceiro lugar na Copa América. Nos pênaltis, o triunfo veio com as cobranças de Federico Valverde, Rodrigo Betancur, De Arrascaeta e Luis Suárez. Kone e Davies erraram para os canadenses finalizando disputa nos tiros livres em 4 a 3.