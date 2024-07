Duelo sul-americano Notícia

Final da Copa América: invicta Colômbia desafia a busca da Argentina por coroação de ciclo vencedor

Após vitória dos colombianos em cima do Uruguai e dos argentinos sobre o Canadá, equipes se enfrentam neste domingo, em Miami, em busca do maior título do continente

13/07/2024 - 10h00min