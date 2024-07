Conciliar a rotina de fisiculturista com muitas horas de trabalho e treinos, e poucas de sono é um desafio para a maior parte dos atletas que vão disputar o Campeonato Gaúcho de fisiculturismo no próximo domingo (28), na PUCRS, em Porto Alegre. Dois casos em especial se destacam por conseguir dar conta do cotidiano regrado e pelas conquistas no esporte.