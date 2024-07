O italiano Jannik Sinner, que disputa seu primeiro torneio de Grand Slam como número 1 do mundo, estreou em Wimbledon com uma vitória sobre o alemão Yannick Hanfmann (110º) nesta segunda-feira (1º), por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 6/3, em partida eu teve 2h58min de duração e foi disputada na quadra 1, a segunda do complexo do All ENgland Club.