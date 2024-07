O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, começou a defesa do título em Wimbledon nesta segunda-feira (1º) com uma vitória sobre o estoniano Mark Lajal, procedente do qualifying, em três sets, com parciais de 7/6 (3), 7/5 e 6/2, em duas horas e 22 minutos, na abertura do torneio na quadra central do All England Club.