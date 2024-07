Mesmo voltando de uma cirurgia realizada a menos de um mês, Novak Djokovic esbanja confiança em Wimbledon. O tenista sérvio afirmou neste sábado (29) que está 100% recuperado do problema físico no joelho direito e avisou os rivais de que jogará na grama inglesa em busca do título. O Grand Slam britânico terá início na segunda-feira.