São Paulo vence Athletico-PR em noite de golaços, goleiro expulso e entra no G-4 do Brasileirão

O São Paulo venceu, nesta quarta-feira (3), o Athletico-PR por 2 a 1 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba. O time da casa sofreu contou com força defensiva montada pelo técnico interino Juca Antonello, enquanto os são-paulinos apresentaram um rico repertório de ataque e contaram com oportunismo de Calleri para conquistar os três pontos e a posição no G-4. O confronto direto, contudo, viu duas boas estratégias darem lugar a brigas e uma expulsão.