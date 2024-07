Em jogaço no MorumBIS, o São Paulo derrotou o Bahia por 3 a 1, neste domingo, em duelo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano e Ferreira foram os nomes do jogo, participando diretamente dos gols da vitória tricolor. Calleri também balançou as redes, enquanto Gilberto fez o gol de honra dos visitantes.