O São Paulo encerrou a sequência de quatro vitórias, ao perder por 2 a 1 para o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe pecou nas finalizações e sofreu com desgaste físico, principalmente quando teve Alan Franco expulso, enquanto os atleticanos contaram com a estrela de Paulinho, artilheiro do estádio do clube mineiro.