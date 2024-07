O duelo pela position no GP da Inglaterra de Fórmula 1 foi marcado por uma disputa particular entre britânicos. George Russell foi o inglês que levou a melhor e vai largar na frente neste domingo. O piloto da Mercedes conseguiu a melhor volta com o tempo de 1m25seg819 e conseguiu superar os compatriotas Lewis Hamilton e Lando Norris. O heptacampeão mundial, também da Mercedes, larga em segundo, enquanto o competidor da McLaren sai em terceiro.