O tenista russo Andrey Rublev, número 6 do mundo, foi surpreendido pelo argentino Francisco Comesaña (122º) nesta terça-feira (2) e acabou eliminado do torneio de Wimbledon na primeira rodada. O jogador nascido em Mar del Plata fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 7/6 (5), em duas horas e 58 minutos de partida.