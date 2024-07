O que esperar? Notícia

Portugal x França: hora de os craques aparecerem na Eurocopa

Cristiano Ronaldo e Mbappé pouco fizeram nesta edição do torneio. O português perdeu pênalti contra a Eslovênia, enquanto o francês está sofrendo com a máscara com a qual está tendo que jogar após quebrar o nariz na primeira rodada

05/07/2024 - 07h00min Atualizada em 05/07/2024 - 07h00min