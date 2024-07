Nos pênaltis, Portugal vence Eslovênia e se classifica às quartas da Eurocopa

No segundo jogo de Eurocopa desta segunda-feira (1º), Portugal e Eslovênia protagonizaram um confronto movimentado, apesar do placar final sem gols, que levou a decisão aos pênaltis. Nas cobranças, os portugueses venceram por 3 a 0, com três defesas de Diogo Costa, e se classificaram às quartas de final da Euro. Com o resultado, os treinados de Roberto Martínez encaram a França na próxima fase, em duelo marcado para sexta-feira (5), às 16h, em Hamburgo.