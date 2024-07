A Inglaterra irá enfrentar a Suíça nas quartas de final da Eurocopa 2024. A classificação veio com muita emoção, em partida realizada neste domingo (30) em Gelsenkirchen e que só foi decidida na prorrogação. Os ingleses venceram da Eslováquia por 2 a 1, após saírem atrás no placar e só empatarem a um minuto do fim dos acréscimos do segundo tempo, em golaço de Bellingham. O confronto contra os suíços está marcado para as 13h do próximo sábado (6).