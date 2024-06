A França pode ter perdido o seu melhor jogador logo no primeiro jogo da Eurocopa. Nesta segunda-feira (17), o atacante Mbappé deixou o campo mais cedo na vitória dos franceses por 1 a 0 contra a Áustria em Düsseldorf, na Alemanha. Ele fraturou o nariz após o seu choque com o ombro do zagueiro Danso já no final do confronto.