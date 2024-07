A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi eliminada neste sábado (6) do torneio de Wimbledon, na terceira rodada, ao ser derrotada pela cazaque Yulia Putintseva, 35ª do ranking, que venceu de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em uma hora e 59 minutos de partida.