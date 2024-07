O alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon ao vencer o britânico Cameron Norrie (42º) neste sábado (6), por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (15), em duas horas e 31 minutos de partida.