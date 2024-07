Sem se abalar pela decepção no GP da Áustria, no domingo passado, Lando Norris confirmou o bom momento na temporada nesta sexta-feira ao ser o piloto mais rápido no primeiro dia de atividades na pista no GP da Inglaterra de Fórmula 1. Diante de sua torcida, no Circuito de Silverstone, o inglês liderou o segundo treino livre, assim como já havia feito no primeiro.