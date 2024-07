Após um amargo GP da Áustria, o inglês Lando Norris mostrou reação nesta sexta-feira e liderou o primeiro treino livre do GP da Inglaterra de Fórmula 1. Com o apoio da torcida no tradicional Circuito de Silverstone, o piloto da McLaren guardou o melhor para o fim da sessão e desbancou o holandês Max Verstappen, seu algoz nas voltas finais da última corrida, disputada no domingo passado.