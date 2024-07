Após dois anos com pilotos experientes no cockpit, a Haas decidiu apostar em uma jovem promessa do automobilismo para 2025. Nesta quinta-feira (4), a equipe estadunidense anunciou que Ollie Bearman, 19 anos, será um dos pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1. O britânico assinou por múltiplos anos com a escuderia.