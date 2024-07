A Juventus anunciou nesta quarta-feira (10) a contratação do meia Khéphren Thuram, filho de Lilian Thuram, campeão do mundo com a França em 1998. O jogador, de apenas 23 anos, assinou contrato até junho de 2029. Ele reforça o clube no qual o pai também atuou entre os anos de 2001 e 2006, com mais de 200 partidas disputadas.