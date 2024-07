O número 1 do mundo está fora de Wimbledon. O italiano Jannik Sinner não resistiu ao russo Daniil Medvedev, número 5 do ranking da ATP, e perdeu nas quartas de final por 3 sets a 2. Parciais de 7/6 (9/7), 4/6, 6/7 (4/7), 6/2 e 3/6, em 4h de jogo na quadra principal do torneio.