A americana Coco Gauff, número 2 do mundo, caiu nas oitavas de final do torneio de Wimbledon neste domingo (7), ao ser derrotada por sua compatriota Emma Navarro,17ª do ranking da WTA, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 14 minutos de partida.