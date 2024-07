Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos encerraram a participação nas oitavas de final em Wimbledon, nesta segunda-feira, com a derrota por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (1) e 6/2 para a dupla formada pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Henry Patten em 1h23min de partida disputada na quadra 18 do All England Club.